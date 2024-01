Centre de vacances VVL de la ville de Vitry-sur-Seine Centre de vacances VVL de la ville de Vitry-sur-Seine Autrans-Méaudre en Vercors, jeudi 1 janvier 2032.

A 35 km au-dessus de Grenoble, Méaudre est un petit village montagnard traditionnel, au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors. Ses atouts son ensoleillement, ses pistes d’accès facile pour les débutants à ski, et son site d’escalade et spéléologie. Les enfants sont hébergés dans des chambres confortables de 5 ou 6 lits, équipées d’une douche et de lavabos. Également à la disposition des enfants 4 salles d’activités ou classes, une bibliothèque avec un coin cheminée, 2 salles à manger et une infirmerie.

Centre de vacances VVL de la ville de Vitry-sur-Seine 478 route de pertuzon Les marais 38112 Autrans Méaudre en Vercors Autrans-Méaudre en Vercors 38112 Méaudre Isère Auvergne-Rhône-Alpes