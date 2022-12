Harry Potter in Excideuil Centre de vacances VVL de la ville de Gentilly Excideuil Catégories d’évènement: Dordogne

Excideuil

Harry Potter in Excideuil Centre de vacances VVL de la ville de Gentilly, 16 juillet 2022, Excideuil. Harry Potter in Excideuil 16 – 29 juillet Centre de vacances VVL de la ville de Gentilly dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre de vacances VVL de la ville de Gentilly Les Roches Enchantées, EXCIDEUIL Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Durant ce séjour, les apprentis sorciers entreront dans le monde merveilleux d’Harry Potter ! Ce monde féérique, dans le manoir d’Excideuil digne de Poudlard, permettront aux enfants de réveiller leur imaginaire. Les plateformes dans les arbres d’Excideuil ne feront qu’ajouter de la féérie à ce monde magique. Au programme évidemment, des jeux de magie qui leur feront réviser leur science tout en cultivant leur mémoire et leur logique. Des énigmes seront également à résoudre pour connaitre les secrets de la magie, une bonne occasion également de se creuser les méninges. Pour encore plus d’apprentissage, les enfants auront l’opportunité d’apprendre l’anglais, la langue d’Harry Potter. Durant notre séminaire de préparation de la saison estivale 2022 avec nos équipes de direction, nous aborderons précisément le labellisation « Colos apprenantes », nos attentes et l’adaptation du cahier des charges sur chacun de nos séjours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-16T08:00:00+02:00

2022-07-29T23:59:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Excideuil Autres Lieu Centre de vacances VVL de la ville de Gentilly Adresse Les Roches Enchantées, EXCIDEUIL Ville Excideuil Age minimum 6 Age maximum 11 lieuville Centre de vacances VVL de la ville de Gentilly Excideuil Departement Dordogne

Centre de vacances VVL de la ville de Gentilly Excideuil Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/excideuil/

Harry Potter in Excideuil Centre de vacances VVL de la ville de Gentilly 2022-07-16 was last modified: by Harry Potter in Excideuil Centre de vacances VVL de la ville de Gentilly Centre de vacances VVL de la ville de Gentilly 16 juillet 2022 Centre de vacances VVL de la ville de Gentilly Excideuil Excideuil

Excideuil Dordogne