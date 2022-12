Séjour » Révisions scolaires et détente » bord de mer de la 6 ème à la 1 ère centre de vacances ville de colombes Sainte-Marie-sur-Mer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

tarifs au QF ( de 160€ à 750 €)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap psychique;handicap intellectuel;handicap visuel;handicap moteur;handicap auditif pi;ii;vi;mi;hi centre de vacances ville de colombes 5 rue de Colombes 44210 Pornic Sainte-Marie-sur-Mer 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire Avant le retour au collège et au lycée, les jeunes béneficieront de 3h de révisions scolaires tous les matins en présence de professeurs ( pour 15 jeunes par classe)

Les matières révisées seront :

– le francais/litterature et initiation à la philosophie

– les mathématiques

– l’anglais

Un concours d’éloquence sera organisé en fin de séjour.

Durant le séjour , 9h de chaque matière seront enseignées aux jeunes soit 27h d’enseignement sur le séjour.

Les apres midi seront consacrées aux activités de détente (sports nautiques, chare a voile, paddle surf, bateau, plage , Vtt , randonnées, accrobranche.;)

Pour enseigner ces trois matières , le service vacances en partenariat avec le bij de Colombes a recruté trois professeurs ( en plus des animateurs) pour chaque matière. Tous sont enseignants à Colombes (collège et lycée) et interviennent durant l’année dans l’aide aux devoirs et aux stages organisés par le BIJ

Les animateurs ont pour objectif de travailler en transversalité dans leur projet ( théatre d’improvisation, sport collectif, participation aux temps débat / échange, mise en place et animation du concours d’éloquence adapaté à tous les âges).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T08:00:00+02:00

2021-08-27T21:28:00+02:00 service vacances ville de Colombes

