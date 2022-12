Séjour Sainte Marie Sur Mer » Découverte du milieu marin » centre de vacances ville de colombes Sainte-Marie-sur-Mer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Séjour Sainte Marie Sur Mer » Découverte du milieu marin » centre de vacances ville de colombes, 19 juillet 2021, Sainte-Marie-sur-Mer. Séjour Sainte Marie Sur Mer » Découverte du milieu marin » 19 – 30 juillet 2021 centre de vacances ville de colombes

tarifs au QF 1 à 8 (de 160 € à 445€ )

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap psychique;handicap intellectuel;handicap visuel;handicap moteur;handicap auditif pi;ii;vi;mi;hi centre de vacances ville de colombes 5 rue de Colombes 44210 Pornic Sainte-Marie-sur-Mer 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire Les enfants seront accueillis 12 jours dans le centre de vacances appartenant à la ville de Colombes à Sainte sur Mer /Pornic , à 20 min de la plage , les enfants découvriront les activités bord de mer (activités nautiques , pêche à pied, baignade…)

Encadrés par des animateurs diplômés et experimentés, le programme sera riche:

Activités nautiques

Activités culturelles et artistiques

Loisirs et détente pour un meilleur « vivre ensemble »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T08:00:00+02:00

2021-07-30T20:28:00+02:00 service vacances ville de Colombes

