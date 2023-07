Séjour à Saint Pé de Bigorre Centre de vacances sport nature Saint-Pé-de-Bigorre, 7 août 2023, Saint-Pé-de-Bigorre.

La plupart des adolescents que nous accueillons au centre d’Animation viennent de familles issues du quartier QPV du Grand-Parc. Très peu d’entre eux ont eu ou auront la possibilité de découvrir en famille, en été un milieu différent de leur quartier. Ce séjour à Saint Pé-de-Bigorre ( 65 ) sera pour eux une opportunité de décloisonnement tout en ayant l’opportunité d’une réelle découverte d’un milieu différent. Ce séjour de découverte d’un autre milieu, contribue en outre au fait de travailler sur l’autonomie, d’être un moteur d’acquisition de valeur d’apprentissages, et de renforcement des compétences. Le choix de construire notre colonie apprenante dans les Pyrénées, est un prétexte au dépaysement. Ce cadre de vie Alpin permettra aux jeunes de confronter leurs acquis avec une situation réelle, qu’ils ne connaissent pas forcément, ce qui constitue une source supplémentaire de motivation. Les séjours que nous proposons sont pour la jeunesse un moyen d’émancipation, de se connaître, de se confronter aux autres, de découvrir, de comprendre et d’accepter les différences. Au-delà des contenus et objectifs pédagogiques, les activités de pleine nature menées favorisent l’autonomie des jeunes et le développement de relations riches : entre l’animateur et le jeune, entre le jeune et un autre milieu, et entre les jeunes eux-mêmes. Durant ce séjour une place importante sera accordée à la photographie. Chaque jour un à deux jeunes relateront par l’écrit et par l’image sur le compte Wattsapp du centre d’animation, leurs expériences, et le vécu des journées, et cela dans l’objectif de donner une passerelle avec leurs familles et camarades, restés au quartier.

Les adolescents et l’équipe pédagogique rejoindront le lieu de résidence en minibus. Ce mode de transport facilitera le voyage des enfants et permettra le déplacement de nos groupes sur les activités les plus éloignées. Pour le reste de nos déplacements nous privilégierons les déplacements à pied.

• Les activités

Les activités s’articuleront autour de la découverte de l’environnement et des activités de plein air. Il s’agira au travers de ce séjour de partager principalement des temps de vie quotidienne, différents de ceux de l’accueil jeunes, autour d’activités de découverte:

Activités autour de l’environnement : – Découverte de la faune et la flore très riche de la réserve naturelle régionale du Pibeste-Aoulhet, du patrimoine historique et culturel avec une abbatiale classée monument historique, du patrimoine naturel avec les Grottes de Bétharram – Rencontre et visite de producteurs locaux…

Activités sportives et de plein air : – Randonnée, rafting, hydrospeed…

Ces différentes activités, encadrées par des animateurs diplômés d’Etat pour certaines, favorisent à la fois la découverte d’une activité ludique, nouvelle, le développement d’un esprit d’entraide et de solidarité propre à ce type d’activité. Ainsi qu’une réflexion autour de la pratique sportive et la préservation de l’environnement

Ateliers Apprenants « A la découverte du patrimoine de Saint-Pé-de-Bigorre» : Certaines après-midis seront consacrées à l’apprentissage et aux renforcements des capacités des adolescents, par une approche ludique. Ces temps auront lieu lors de nos différentes visites ou pendant une activité et permettront de mettre en place des ateliers de préparation à une exposition. La richesse de l’environnement et du patrimoine du fait de son histoire et sa géographie, nous servira de support d’apprentissage. Ainsi, nous nous appuierons sur nos différentes visites, pour formaliser notre action apprenante sur le thème du milieu montagnard (histoire, traditions, faune et flore, métiers d’autrefois…).

Journée type du séjour :

08h00-09h00 Les jeunes se réveillent tranquillement et de manière échelonner

09h30-11h Petit déjeuner, contribution aux services pour la vie commune ; toilettes, habillage et préparation ;

11h-11h30 Activités liées autour de l’environnement, Activités sportives et de découverte

11h-11h30 Temps libre

12h-13h Repas

13h-13h30 Rangement, vaisselle et propreté de la cuisine pour les jeunes

13h-14h Temps calme, rangement des chambres

14h-16h15 Activités apprenantes,ludiques et de plein air: visite en extérieure, activités encadrées par des professionnels et/ou par les animateurs

16h30-17h Goûter convivial + Bilan de la journée

17h30-19h00 Douche, temps libres et activités libre choix accompagnées ou non par les animateurs

19h00-19h15 Réunion vie collective sous forme d’échange ludique

19h15-20h00 Repas, nettoyage et vaisselle

20h00-20h30 Brossage des dents,

20h30-22h00 Veillée ; temps d’animation mené par les animateurs

22h15 Couchers encadrés par les animateurs

Des aménagements pourront être appliqués pour répondre aux contraintes d’organisation aux aléas et aux besoins inhérents à la vie du groupe.

Centre de vacances sport nature 8, impasse de la Pradette 65270 Saint Pé-de-Bigorre Saint-Pé-de-Bigorre 65270 Hautes-Pyrénées Occitanie

