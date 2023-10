Colo Découverte du milieu montagnard Centre de Vacances Scientifiques Pyrénées Val-de-Sos, 30 octobre 2023, Val-de-Sos.

Le séjour se déroulera du 30 octobre au 3 novembre CENTRE DE MONTAGNE J ET J NAYROU 09220 SUC ET SENTENAC pour 40 enfants de 8 à 10 ans, s’adressant en particulier aux enfants issus du QPV Bordeaux Bacalan.

Une thématique structurante autour de la découverte du milieu montagnard avec une activité quotidienne de renforcement des apprentissages en lien avec l’environnement local (faune et flore), des activités économiques (circuit court avec la visite d’une chèvrerie), des activités Physiques de Pleine Nature (randonnée, escalade) : une fois par jour (avec encadrement diplômé mis à disposition par le centre d’accueil) et découverte du patrimoine (grotte de Niaux)

une séance par jour de renforcement des apprentissages (géographie : étagement végétation, faune ; Education au développement durable / Sciences : l’énergie solaire, construction d’un four solaire

une séance quotidienne de production d’écrit : avec la rédaction d’un carnet de bord ainsi que de courrier, courriel et de compte rendu des activités de la journée. Les enfants seront accompagnés et sensibilisés à un usage raisonné des outils numériques tels que les réseaux sociaux en animant la page Facebook de l’association pour tenir informer leur parent et valoriser leur séjour auprès des acteurs du quartier dont le journal de Bacalan.

une séance par jour d’activités sportives de pleine nature (avec encadrement spécifique diplomé)

