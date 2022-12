Paléo Labo + Au temps des Dinosaures Centre de Vacances Scientifiques Provence Crupies Catégories d’évènement: Crupies

Drôme

Paléo Labo + Au temps des Dinosaures Centre de Vacances Scientifiques Provence, 31 juillet 2022, Crupies. Paléo Labo + Au temps des Dinosaures 31 juillet – 7 août Centre de Vacances Scientifiques Provence

Participation financière en fonction des revenus des familles : à partir de 500 euros par semaine !

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. handicap intellectuel;handicap moteur;handicap visuel;handicap auditif;handicap psychique ii;mi;vi;hi;pi Centre de Vacances Scientifiques Provence Musiflore, Crupies Crupies Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Comment faire parler les traces de dinosaures et les fossiles ? Tu deviendras très vite un paléontologue en herbe, et ce même dès 7 ans ! Entrez dans l’ère des dinosaures, côtoyez leur milieu en découvrant les animaux qui ont vécus comme eux au Jurassique et au Crétacé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-31T08:00:00+02:00

2022-08-07T19:00:00+02:00 Vacances Scientifiques OSI

Détails Catégories d’évènement: Crupies, Drôme Autres Lieu Centre de Vacances Scientifiques Provence Adresse Musiflore, Crupies Ville Crupies Age minimum 7 Age maximum 12 lieuville Centre de Vacances Scientifiques Provence Crupies Departement Drôme

Centre de Vacances Scientifiques Provence Crupies Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crupies/

Paléo Labo + Au temps des Dinosaures Centre de Vacances Scientifiques Provence 2022-07-31 was last modified: by Paléo Labo + Au temps des Dinosaures Centre de Vacances Scientifiques Provence Centre de Vacances Scientifiques Provence 31 juillet 2022 Centre de Vacances Scientifiques Provence Crupies Crupies

Crupies Drôme