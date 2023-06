MONTAGN’ ART Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon Ubaye-Serre-Ponçon Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Ubaye-Serre-Ponçon MONTAGN’ ART Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon, 11 août 2023, Ubaye-Serre-Ponçon. MONTAGN’ ART 11 – 20 août Centre de vacances Saint Vincent les Forts 419,70 € (possibilité de prise en charge par l’État pour les publics éligibles) Découverte de la montagne avec des yeux d’artiste sur un sentier artistique où l’aventure se mêle à la création. Visite du Musée de Barcelonnette, atelier avec un dessinateur, atelier du petit menuisier, visite animée de la Maison du bois et démonstration de tournage, ateliers proposés par les animateurs

Rencontre et atelier avec un artiste en résidence (sous réserve de partenariat avec la DRAC).

Au programme également : Aquasplash, PRA LOOPS (luge sur rail), baignade surveillée au lac de Serre-Ponçon, grand jeu de piste, veillées à thème : trappeur, cabaret, contes, jeux, boum de fin de séjour. Centre de vacances Saint Vincent les Forts Le village Saint-Vincent-les-Forts 04340 Ubaye Serre-Ponçon Ubaye-Serre-Ponçon 04340 Saint-Vincent-les-Forts Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « secretariat.dde@aubagne.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-11T08:00:00+02:00 – 2023-08-11T23:59:00+02:00

2023-08-20T00:00:00+02:00 – 2023-08-20T17:28:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Ubaye-Serre-Ponçon Autres Lieu Centre de vacances Saint Vincent les Forts Adresse Le village Saint-Vincent-les-Forts 04340 Ubaye Serre-Ponçon Ville Ubaye-Serre-Ponçon Departement Alpes-de-Haute-Provence Age min 8 Age max 12 Lieu Ville Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon

Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ubaye-serre-poncon/

MONTAGN’ ART Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon 2023-08-11 was last modified: by MONTAGN’ ART Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon 11 août 2023