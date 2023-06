GLISS’ LAC Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon Ubaye-Serre-Ponçon Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Ubaye-Serre-Ponçon GLISS’ LAC Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon, 11 août 2023, Ubaye-Serre-Ponçon. GLISS’ LAC 11 – 20 août Centre de vacances Saint Vincent les Forts 419,70 € (possibilité de prise en charge par l’Etat pour les publics éligibles) Le lac, terrain de jeux pour glisser et coopérer. Initiation au kayak de mer. Séance de paddle. Jeux de société coopératifs avec l’association « Ludambule ». Tournoi jeu de plateau. Ateliers cuisine. Baignade surveillée au lac . Grand jeu. Veillées à thème : cabaret, jeux de société… sans ou- blier la traditionnelle Boum de fin de séjour. Centre de vacances Saint Vincent les Forts Le village Saint-Vincent-les-Forts 04340 Ubaye Serre-Ponçon Ubaye-Serre-Ponçon 04340 Saint-Vincent-les-Forts Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « secretariat.dde@aubagne.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-11T08:00:00+02:00 – 2023-08-11T23:59:00+02:00

2023-08-20T00:00:00+02:00 – 2023-08-20T17:28:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Ubaye-Serre-Ponçon Autres Lieu Centre de vacances Saint Vincent les Forts Adresse Le village Saint-Vincent-les-Forts 04340 Ubaye Serre-Ponçon Ville Ubaye-Serre-Ponçon Departement Alpes-de-Haute-Provence Age min 12 Age max 14 Lieu Ville Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon

Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ubaye-serre-poncon/

GLISS’ LAC Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon 2023-08-11 was last modified: by GLISS’ LAC Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon 11 août 2023