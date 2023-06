AVENTURE NATURE Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon, 28 juillet 2023, Ubaye-Serre-Ponçon.

AVENTURE NATURE 28 juillet – 11 août Centre de vacances Saint Vincent les Forts 629,55 € (possibilité de prise en charge par l’État pour les publics éligibles)

Pour les amateurs d’aventure et d’activités de pleine nature : VTT, parc de jeux trampolines et toboggans, initiation au karting, parcours numérique, trottinette tout terrain dans la forêt, site accrobranche, bivouac en forêt.

Au programme également : tournoi sportif, veillées à thème : cabaret, spectacle, jeux de société, sans et boum de fin de séjour.

