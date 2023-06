PETITS EXPLORATEURS Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon, 28 juillet 2023, Ubaye-Serre-Ponçon.

PETITS EXPLORATEURS 28 juillet – 11 août Centre de vacances Saint Vincent les Forts 629,55 € (possibilité de prise en charge par l’État pour les publics éligibles)

La formule idéale pour les petits explorateurs. Leur terrain de jeu favori : la forêt domaniale qui entoure le village. Une découverte ludique et sécurisée : journée avec nos amis les ânes miniatures à Bellaffaire : visite de la ferme et randonnée, journée exploration avec un atelier d’orpaillag (recherche de pépites d’or), escalade, tir à l’arc (avec flèches à ventouse), trottinette tout terrain dans la forêt , VTT, course d’orientation. Construction de cabanes et projets d’animation proposés par nos animateurs.

Au programme également : grand jeu, baignade surveillée au lac de Serre-Ponçon, camping en forêt, veillées à thème : cabaret, jeux de société, boum de fin de séjour

Centre de vacances Saint Vincent les Forts Le village Saint-Vincent-les-Forts 04340 Ubaye Serre-Ponçon Ubaye-Serre-Ponçon 04340 Saint-Vincent-les-Forts Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur

