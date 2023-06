ANIMAUX ET COMPAGNIE Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon Ubaye-Serre-Ponçon Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Ubaye-Serre-Ponçon ANIMAUX ET COMPAGNIE Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon, 22 juillet 2023, Ubaye-Serre-Ponçon. ANIMAUX ET COMPAGNIE 22 – 28 juillet Centre de vacances Saint Vincent les Forts 293,79 € (possibilité de prise en charge par l’État pour les publics éligibles) Découverte du milieu animalier en moyenne montagne : le monde des abeilles avec visite d’une miellerie, fabrication d’une bougie en cire, atelier de médiation animale « découverte du chien et prévention des morsures », visite d’un parc animalier avec les animaux des Alpes,journée avec nos amis les ânes miniatures à Bellaffaire, projets d’animation proposés par nos animateurs.

Jeu de piste sur le thème des animaux, grand jeu, sortie avec baignade surveillée au lac de Serre-Ponçon, nuit en camp tipi dans l’enceinte du Centre, veillées à thème : trappeur, cabaret, jeux de société, boum de fin de séjour. Centre de vacances Saint Vincent les Forts Le village Saint-Vincent-les-Forts 04340 Ubaye Serre-Ponçon Ubaye-Serre-Ponçon 04340 Saint-Vincent-les-Forts Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « secretariat.dde@aubagne.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T08:00:00+02:00 – 2023-07-22T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Ubaye-Serre-Ponçon Autres Lieu Centre de vacances Saint Vincent les Forts Adresse Le village Saint-Vincent-les-Forts 04340 Ubaye Serre-Ponçon Ville Ubaye-Serre-Ponçon Departement Alpes-de-Haute-Provence Age min 6 Age max 9 Lieu Ville Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon

Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ubaye-serre-poncon/

ANIMAUX ET COMPAGNIE Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon 2023-07-22 was last modified: by ANIMAUX ET COMPAGNIE Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon 22 juillet 2023