PILOTE EN FORET Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon, 22 juillet 2023, Ubaye-Serre-Ponçon.

PILOTE EN FORET 22 – 28 juillet Centre de vacances Saint Vincent les Forts 293,79 € (possibilité de prise en charge par l’État pour les publics éligibles)

Pour les sportifs aguerris ayant le goût de l’effort, et les amateurs de sensations fortes : VTT, trottinette tout terrain dans la forêt, quad dans l’Embrunais ou karting, PRA LOOPS (de luge sur rail).

Au programme également : tournoi sportif, course d’orientation, baignade surveillée au lac de Serre-Ponçon, grand jeu, jeux de société, veillées, et une sortie à construire par et avec les jeunes.

Centre de vacances Saint Vincent les Forts Le village Saint-Vincent-les-Forts 04340 Ubaye Serre-Ponçon Ubaye-Serre-Ponçon 04340 Saint-Vincent-les-Forts Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « secretariat.dde@aubagne.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T08:00:00+02:00 – 2023-07-22T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:28:00+02:00