RAND’HUSKIES Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon, 22 juillet 2023, Ubaye-Serre-Ponçon.

RAND’HUSKIES 22 – 28 juillet Centre de vacances Saint Vincent les Forts 293,79 € (possibilité de prise en charge par l’État pour les publics éligibles)

Découverte du mode de vie d’une meute de chiens huskies et son organisation (encadré par des professionnels diplômés d’État).

Mini camps, journée pédagogique à la découverte des chiens, randonnée au départ de la base du camp « musher », bivouac au col de Vars, rafting dans l’Ubaye, tyroliennes géantes au-dessus de l’Ubaye.

Course d’orientation, baignade surveillée au lac de Serre-Ponçon, grand jeu de piste et veillées à thème.

Centre de vacances Saint Vincent les Forts Le village Saint-Vincent-les-Forts 04340 Ubaye Serre-Ponçon

