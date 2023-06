ROBINSON JUNIOR Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon, 8 juillet 2023, Ubaye-Serre-Ponçon.

ROBINSON JUNIOR 8 – 22 juillet Centre de vacances Saint Vincent les Forts 629,55 € (possibilité de prise en charge par l’État pour les publics éligibles)

Jeunes aventuriers, amateurs de pleine nature: découverte des ateliers survie (création d’un filtre à eau, d’un four solaire, …), randonnée et bivouac avec un accompagnateur en moyenne montagne. Trottathlon (trottinette et biathlon), mini-golf, atelier du petit menuisier et visite animée de la maison du bois (démonstration de tournage),VTT , Aquasplash , baignade surveillée au lac de Serre-Ponçon, Grand jeu de piste, Nuits en tipi, contes, chants. Veillées à thème : trappeur, cabaret, contes, jeux, boum de fin de séjour;

Centre de vacances Saint Vincent les Forts Le village Saint-Vincent-les-Forts 04340 Ubaye Serre-Ponçon Ubaye-Serre-Ponçon 04340 Saint-Vincent-les-Forts Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur

