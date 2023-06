TOUS A TABLE Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon, 7 juillet 2023, Ubaye-Serre-Ponçon.

TOUS A TABLE 8 – 22 juillet Centre de vacances Saint Vincent les Forts 629,55 € (possibilité de prise en charge par l’État pour les publics éligibles)

Atelier de cuisine moléculaire avec l’association les « Petits débrouillards », recettes tendances (réalisation de verrines, cupcakes, gâteaux créatifs), fabrication de pâtes artisanales avec un artisan, confection d’un repas et de pâtisseries avec un cuisiner professionnel. Atelier patisserie dans un laboratoire professionnel. L’art de la table : découpe de fruits et légumes, pliage des serviettes. Atelier sur l’équilibre alimentaire et accompagnement des enfants lors d’un repas. Mise en place du repas pour le cabaret. Au programme également : Trott’athlon, mini golf, PRA LOOPS (luge sur rail), baignade surveillée au lac de Serre-Ponçon, grand jeu, veillées à thème.

Centre de vacances Saint Vincent les Forts Le village Saint-Vincent-les-Forts 04340 Ubaye Serre-Ponçon Ubaye-Serre-Ponçon 04340 Saint-Vincent-les-Forts Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « secretariat.dde@aubagne.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T00:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

2023-07-22T00:00:00+02:00 – 2023-07-22T18:00:00+02:00