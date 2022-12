LAC EN KAYAK Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

LAC EN KAYAK 22 – 29 juillet Centre de vacances Saint Vincent les Forts

319.76 € Possibilité de prise en charge par l’Etat pour les familles éligibles

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Centre de vacances Saint Vincent les Forts Le village Saint-Vincent-les-Forts 04340 Ubaye Serre-Ponçon Saint-Vincent-les-Forts Ubaye-Serre-Ponçon 04340 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Découverte en kayak des trésors du lac de Serre-Ponçon, le plus grand lac des Alpes du Sud.

Initiation au kayak (techniques de navigation, règles de sécurité, esquimautage…). Bivouac sur 2 jours.

Tournoi sportif. Baignade surveillée au lac de Serre-Ponçon. Course d’orientation. Grand jeu, jeux de société, veillées, au choix du groupe.

Veillées et 1 sortie à construire avec les jeunes.

La vie quotidienne des adolescents est basée sur leur

participation active durant les temps de vie partagés…

avec une organisation collective du campement.

