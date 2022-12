ROBINSON JUNIOR Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Ubaye-Serre-Ponçon

ROBINSON JUNIOR Centre de vacances Saint Vincent les Forts, 8 juillet 2022, Ubaye-Serre-Ponçon. ROBINSON JUNIOR 8 – 22 juillet Centre de vacances Saint Vincent les Forts

599.55 € Possibilité de prise en charge par l’Etat pour les familles éligibles

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Centre de vacances Saint Vincent les Forts Le village Saint-Vincent-les-Forts 04340 Ubaye Serre-Ponçon Saint-Vincent-les-Forts Ubaye-Serre-Ponçon 04340 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Jeunes aventuriers, amateurs de pleine nature, Rejoignez-nous ! Découverte des ateliers « survie » (création d’un filtre à eau, d’un four solaire, …) encadré par un Brevet d’État.

Parcours de motricité dans des filets suspendus dans les arbres)

Randonnée avec bivouac avec un accompagnateur en moyenne montagne

Descente en trottinette tout terrain dans la forêt de Saint-Vincent-Les-Forts

VTT dans les tunnels de l’Ubaye Au programme également :

Baignade surveillée au lac de Serre-Ponçon, grand jeu de piste, nuits en tipi, contes, chants.

Veillées à thème : trappeur cabaret, contes, jeux, boum de fin de séjour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-08T07:00:00+02:00

2022-07-22T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Ubaye-Serre-Ponçon Autres Lieu Centre de vacances Saint Vincent les Forts Adresse Le village Saint-Vincent-les-Forts 04340 Ubaye Serre-Ponçon Saint-Vincent-les-Forts Ville Ubaye-Serre-Ponçon Age minimum 8 Age maximum 10 lieuville Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon Departement Alpes-de-Haute-Provence

Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ubaye-serre-poncon/

ROBINSON JUNIOR Centre de vacances Saint Vincent les Forts 2022-07-08 was last modified: by ROBINSON JUNIOR Centre de vacances Saint Vincent les Forts Centre de vacances Saint Vincent les Forts 8 juillet 2022 Centre de vacances Saint Vincent les Forts Ubaye-Serre-Ponçon Ubaye-Serre-Ponçon

Ubaye-Serre-Ponçon Alpes-de-Haute-Provence