Saint-Hilaire de Riez du 21 au 26 Août 2023 Centre de vacances Saint-Hilaire-de-Riez, 21 août 2023, Saint-Hilaire-de-Riez.

Saint-Hilaire de Riez du 21 au 26 Août 2023 21 – 26 août Centre de vacances

Ce séjour fait « Colos apprenantes » fait partie des outils complémentaires qui nous permettent de travailler autour de l’investissement des jeunes dans leur projet.

Il est destiné aux jeunes filles et garçons de 15 à 17 ans fréquentant les Maisons de la jeunesse des différentes structures OMJA.

Dans le projet éducatif de l’Omja et plus particulièrement en ce qui concerne l’accompagnement scolaire « le projet Class », « Colos apprenantes » est un outil complémentaire pour travailler sur nos objectifs .

Des temps de discussions sont mis en place autour de thématiques sociétales qui touchent les jeunes et leurs familles.

Ces séjours permettant également la réflexion sur l’écologie et la nature en visitant des lieux du patrimoine local.

Nous travaillons également autour de valeurs comme la cohésion de groupe, l’entraide et l’émancipation.

Les temps de renforcement scolaires se dérouleront en matinée

Les activités nautiques (baignade, plage, parc aquatique, etc.) sont les principales activités de ce séjour.

Le groupe pourra faire des randonnées afin de visiter les lieux et découvrir les paysages de la région : marais salants, bois local, musée du vent…

En ce qui concerne la baignade en mer, les jeunes se baigneront sur des plages surveillées.

