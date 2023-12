Séjour découverte de l’environnements Alpin Centre de Vacances Rocheclin Allos, 2 janvier 2024, Allos.

Séjour découverte de l’environnements Alpin 2 – 6 janvier 2024 Centre de Vacances Rocheclin Entré libre sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-02T04:00:00+01:00 – 2024-01-02T04:30:00+01:00

Fin : 2024-01-06T04:00:00+01:00 – 2024-01-06T04:30:00+01:00

Le séjour se déroule du 2 au 6 janvier 2024 sur les vacances d’hiver.

Le séjour à pour but de découvrir les sports d’hiver et de sensibilisé les ados sur la faune et la flore local.

Un intervenant randonnée sera avec nous pour partager son éxpérience de la montagne

Centre de Vacances Rocheclin 04260 Allos Allos 04260 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « Mediouni13300@gmail.com »}]

séjour alpes