Aventures bretonnes entre terre et mer 10 – 14 juillet Centre de vacances Marceau Tarif en fonction du quotient familial : de 35,65€ à 193,35€

Au Centre Paris Anim’ Maurice Ravel, nous avons fait le choix de proposer un séjour de vacances de 4 nuits à Batz-sur-Mer, au Centre de Vacances Marceau. La région est connue pour son environnement naturel, située au pied des remparts de Guérande et entourée d’un côté par l’océan et de l’autre par les marais salants. Batz-sur-Mer est devenue une charmante commune, d’une grande richesse patrimoniale.

Le séjour se déroulera du lundi 10 juillet au vendredi 14 juillet 2023. Il s’adresse aux jeunes âgés de 11 à 15 ans. Le nombre de place étant limité à 12 participants, nous accueillerons en priorité les jeunes de notre structure, habitant le quartier de Porte de Vincennes situé en veille active.

Afin de proposer un programme équilibré, les vacances seront rythmées par des activités culturelles et sportives, le plus possible en plein air et des temps d’apprentissage autour de la sensibilisation à l’environnement.

Centre de vacances Marceau 44740 BATZ-SUR-MER Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 01.44.75.60.02 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.08.56.85.77 »}, {« type »: « email », « value »: « pijravel@laligue.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:00:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T18:30:00+02:00

sport mer