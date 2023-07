Batz-Sur-Mer (44) – Équitation et Voile – 09/11 ans Centre de Vacances « Marceau » Lanester, 14 août 2023, Lanester.

Sur la presqu’ile de Guérande, entre plage et salines, le centre Marceau de Batz sur mer, avec sa situation idéale les pieds dans l’eau, vous accueille pour un séjour apprenant objectif Développement durable et transition écologique (découverte et protection de la nature) Pendant ce séjour vous pourrez, tout en découvrant et approfondissant vos connaissances sur l’environnement grâce à la pêche à pied, la découverte des marais salants de Guérande et des activités sur les déchets, vous initier à des sports nature respectueux de l’environnement comme la voile ou l’équitation

Equitation : 2 séances d’initiation sur poney ou double poney, en fonction des enfants, dans le cadre exceptionnel du centre équestre du Croisic, et qui se termineront par une promenade en fin de séjour.

Voile : 3 séances sur Optimist ou catamaran à la base nautique FFV implantée au pied du centre. Encadrement par des moniteurs fédéraux. Navigation par groupe de niveaux.

Attention : Obtenir et présenter le brevet de natation de 50m ou l’attestation d’aptitude préalable à la pratique d’activités nautiques ou aquatiques dans les accueils collectifs de mineurs (PJ en fin de cette fiche technique).

Escalarbre (*) : 1 séance aventure en pleine nature pour tester ton agilité dans un parcours acrobatique… Sensations garanties ! (*) Parcours acrobatique qui combine le grimper et le déplacement d’arbre en arbre en suivant un parcours sécurisé (avec prises d’escalade, cordes, plates-formes, etc.).

Océarium du Croisic : avec plus de 1000 espèces marines présentées, des animations tel le fameux repas des manchots. Cet aquarium fait partie des plus grands aquariums privés français.

Autres activités : Cirque : jongle, diabolos, bâtons du diable. Jeux collectifs : ping-pong, football, volley, basket, olympiades sportives, chasse au trésor, cerf-volant,….

Activités manuelles: découverte des nœuds marins et création d’objets à l’aide de matériaux issus de la mer (coquillage, sable, bois d’échouage…). Découverte de l’environnement : la charmante commune du Croisic situé à 900 m du centre, son port de pêche et son port de plaisance, les marais salants, la pêche à pied sur la plage le long de la Côte d’Amour…

