Batz-Sur-Mer (44) – Fun Bretagne – 12/15 ans 20 – 30 juillet Centre de Vacances « Marceau » 795

Énergie et sports à sensations sont les maîtres mots de ton séjour à Batz-sur-Mer, près du Croisic. Alors rejoins-nous pour vivre des vacances vivifiantes !

Programme :

Baptême de l’air (autorisation parentale obligatoire) : en toute sécurité à l’aéroclub de La Baule, admire la Terre vue du ciel en avion, une expérience unique !

Voile : 3 séances sur catamaran à la base nautique FFV implantée au pied du centre.

Encadrement par des moniteurs fédéraux. Navigation par groupe de niveaux

Attention : Obtenir et présenter le brevet de natation de 50m ou l’attestation d’aptitude préalable à la pratique d’activités nautiques ou aquatiques dans les accueils collectifs de mineurs.

VTC : balade le long de la Côte Sauvage et à travers les marais salants.

Escalarbre (*) : 1 séance aventure en pleine nature au Parc Aventure Piriac pour tester ton agilité dans un parcours acrobatique… Sensations garanties !

(*) Parcours acrobatique qui combine le grimper et le déplacement d’arbre en arbre en suivant un parcours sécurisé (avec prises d’escalade, cordes, plates-formes, etc.).

Paddle : découverte d’une activité ludique qui consiste à se déplacer sur l’eau, debout sur une grande planche, à l’aide d’une pagaie

Escape Game : jeu d’intrigue à résoudre en équipe, un moment inoubliable !

Journée à La Baule : shopping, balades…

Autres activités : Le Croisic by night, charmante commune situé à 900 m du centre, son port de pêche et son port de plaisance, les marais salants, des activités de plage (baignades, beach-volley, frisbee…), ping-pong, football, volley-ball, basket, soirées…

Centre de Vacances « Marceau » 6, Rue de Saint Nudec 44470 BATZ SUR MER Lanester 56600 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.vacances-pour-tous.org »}, {« type »: « email », « value »: « vpt-individuels@laligue.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 43 58 95 66 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T14:00:00+02:00 – 2023-07-20T23:59:00+02:00

2023-07-30T00:00:00+02:00 – 2023-07-30T13:00:00+02:00

Bord de Mer Voile

Vacances Pour Tous – Centre Marceau de Batz Sur Mer