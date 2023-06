DÉCOUVERTES LITTORALES Centre de vacances Louis Gaston Roussillat Saint-Palais-sur-Mer, 20 juillet 2023, Saint-Palais-sur-Mer.

DÉCOUVERTES LITTORALES 20 – 31 juillet Centre de vacances Louis Gaston Roussillat

Saint-Palais-sur-mer est une station balnéaire de caractère dans l’embouchure de la Gironde. Doté d’immenses plages de sable fin et de nombreux supports favorisant la découverte du milieu marin le site offre une véritable diversité de projets.

Le centre de vacances se situe à quelques pas de l’océan il est implanté sur une vaste propriété.

Les projets d’activités proposeront la découverte du littoral, visites, grands jeux, journée a la plage, baignades.

Le projet du séjour sera enfin un temps utile aux échanges et à la co-construction : des journées, des temps d’animation, des veillées dans une démarche ouverte et constructive propice à la participation de chacun

Centre de vacances Louis Gaston Roussillat 73 avenue de la Grande Cote Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.fontenay.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.espace-citoyens.net/fontenay/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T06:30:00+02:00 – 2023-07-20T21:00:00+02:00

2023-07-31T08:30:00+02:00 – 2023-07-31T19:30:00+02:00

Fontenay sous bois