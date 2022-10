A la découverte de l’océan Centre de vacances Louis-Gaston Roussillat, 24 octobre 2022, Saint-Palais-sur-Mer.

Transport en minibus au départ de Beaubreuil inclus dans le séjour. Tarif pour les familles de dix à trente euros en fonction du quotient familial. Le tarif minimal a pour but de responsabiliser les inscriptions.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre de vacances Louis-Gaston Roussillat Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Permettre à des enfants qui ne sortent pas de Beaubreuil de partir en vacances.

Programmer des activités qui ne peuvent avoir lieu durant l’année à l’ALSH.

Ouvrir l’imaginaire des enfants.

Le séjour « A la découverte de l’océan » permet à des enfants de Beaubreuil, quartier prioritaire de la ville, de faire connaissance avec le milieu marin côtier.

Nos séjours sont véritablement une ouverture culturelle pour les enfants. En effet la quasi-totalité de ceux qui sont venus à l’un de nos séjours cet été n’ont pas eu d’autres vacances à l’extérieur de Beaubreuil.

Le séjour est programmé du 24 au 28 octobre à Saint-Palais-sur-Mer. Trois animateurs vont encadrer 15 enfants âgés de 8 à 12 ans. La FOL 23, qui nous loue l’hébergement en dur, assure également la restauration en pension complète durant la totalité du séjour.

Le thème du séjour est la découverte du milieu côtier. Une marée de fort coefficient est annoncée le mercredi 26 octobre. C’est une occasion rare de découvrir l’estran rocheux le matin, et la laisse de mer l’après-midi, dans leur plénitude sous la conduite éclairée des animateurs nature-environnement de la FOL 23, que nous rétribuons en intervenants extérieurs qualifiés.

L’estran rocheux permet de comprendre le phénomène des marées, de découvrir la faune et la flore et leur adaptation à ce milieu si particulier. On apprendra à identifier les mollusques, les crustacés, les petits poissons et les anémones de mer. On découvrira, chaussés de bottes en caoutchouc, la pêche à pied.

Avec la marée, l’océan dépose sur les plages une multitude d’éléments. Que trouve-t-on dans la laisse de mer ? Animaux, coquilles, algues mais aussi déchets. Les découvertes, le collectage et le tri permettent de comprendre le milieu litoral comme l’impact humain sur la faune, la flore et le littoral.

Les animateurs de BVL feront découvrir le sentier des douaniers. La randonnée permet de découvrir l’estuaire de la Gironde, le plus grand d’Europe, et le littoral charentais. On rappelera à cette occasion l’histoire de la contrebande qui a longtemps marqué la vie côtière et, plus près de nous, on remarquera les restes du Mur de l’Atlantique comme les carrelets de pêche encore en service.

On se promènera pour comprendre la formation d’une dune et l’extrême fragilité de ce milieu. Le cordon dunaire, avec sa flore spécialisée, est fortement caractérisé par la présence de sel dans un sol sableux instable. On fera aussi remarquer l’adaptation de la flore à l’action des vents marins chargés d’embruns salés qui « sculptent » les arbres.

Une visite au phare de Cordouan va faire découvrir le monde des marins et de la pêche en mer. La visite expliquera aux enfants pourquoi on a bâti des phares, et pourquoi les techniques modernes les ont rendu presque obsolètes.

Les randonnées quotidiennes, si le temps le permet, vont permettre d’approfondir la découverte des paysages, de la flore et la faune du bord de mer. On profitera de ces randonnées pour apprendre à reconnaître un arbuste et deux arbres caractéristiques du bord de mer : le tamaris, le pin maritime et le chêne vert. On apprendra à remarquer la présence d’une litière composée d’aiguilles mêlées de brindilles et de cônes, peu putrescible mais très combustible, que l’on trouve sous les pins et qui favorise beaucoup les incendies de forêt.

Le but du séjour n’est pas de faire de nos enfants des naturalistes confirmés mais de les ouvrir à des notions et un vocabulaire sortant de leur vie quotidienne. Ce qui pourra à l’occasion bénéficier à leur parcours scolaire : parler de goéland, de mouette ou d’albatros au lieu d’employer le seul mot oiseau donne toujours un bon point.

Une veillée chaque soir sera l’occasion des jeux, des histoires de marins, de pêcheurs, de contrebandiers et de pirates à inventer ensemble à partir des histoires et légendes apportées par les animateurs.



