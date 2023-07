Cet évènement est passé DALISA… Résidence d’artiste et ateliers de transmission Centre de vacances Lou Riou Saint-Tropez Catégories d’Évènement: Saint-Tropez

Var DALISA… Résidence d’artiste et ateliers de transmission Centre de vacances Lou Riou Saint-Tropez, 3 juillet 2023, Saint-Tropez. DALISA… Résidence d’artiste et ateliers de transmission 3 – 14 juillet Centre de vacances Lou Riou du 3 au 16 juillet 2023, la Compagnie Foutrak sera en résidence dans le cadre du dispositif « Rouvrir le monde », au centre de vacances Lou Riou de Saint- Tropez.

La compagnie partagera son temps entre création et transmission.

Autour du thème du personnage, du clown, des émotions . Centre de vacances Lou Riou 131 chemin de la Moutte, 83990 Saint Tropez Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T14:00:00+02:00 – 2023-07-03T16:00:00+02:00

2023-07-14T14:00:00+02:00 – 2023-07-14T16:00:00+02:00 ©patriciahotzinger Détails Catégories d’Évènement: Saint-Tropez, Var Autres Lieu Centre de vacances Lou Riou Adresse 131 chemin de la Moutte, 83990 Saint Tropez Ville Saint-Tropez Departement Var Lieu Ville Centre de vacances Lou Riou Saint-Tropez

Centre de vacances Lou Riou Saint-Tropez Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-tropez/