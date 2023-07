Cet évènement est passé Création de marionnettes Centre de Vacances Loiréole Pierrefitte-ès-Bois Catégories d’Évènement: Loiret

Pierrefitte-es-bois Création de marionnettes Centre de Vacances Loiréole Pierrefitte-ès-Bois, 18 juillet 2023, Pierrefitte-ès-Bois. Création de marionnettes 18 – 25 juillet Centre de Vacances Loiréole Réservé aux enfants accueillis au centre de loisirs Nous allons créer, avec un groupe de 30 enfants, une petite forme de marionnette, en partant de leur imaginaire pour leur faire découvrir la construction et la manipulation des êtres créés.

Marionnettes sur table

Théâtre d’ombre Centre de Vacances Loiréole 1 Pl. Pierre Dezarnaulds, 45360 Pierrefitte-ès-Bois Pierrefitte-ès-Bois 45360 Loiret Centre-Val de Loire 02.38.31.96.96 https://www.centre-loireole.fr/com/homepage [{« type »: « phone », « value »: « 0787574295 »}] Centre de vacances du CGCV situé au cœur du vignoble du Sancerrois. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Proença xavier

