Trois fois rien Centre de vacances « les Tournauds » 23 430 Châtelus le Marcheix, 14 août 2023, Châtelus-le-Marcheix.

Trois fois rien 14 – 18 août Centre de vacances « les Tournauds » 23 430 Châtelus le Marcheix convoyage aller /retour par bus départ le lundi 8h30 place de la Mairie – Saint Pierre des Corps retour le vendredi

Durant le séjour, seront développés les objectifs pédagogiques transversaux, inhérents aux séjours avec des enfants et des jeunes : apprendre à vivre en collectivité, respecter les autres, partager les tâches communes, échanger à l’occasion des temps de parole, gagner en autonomie, prendre des responsabilités, faire preuve d’initiative, faire confiance, respecter les notions d’équilibre alimentaire…

Les thématiques développées dans ces séjours :

 Le développement durable et la transition écologique :recyclage, donner une seconde vie aux objets

 Les arts et la culture : Créer, s’exprimer …

 Les activités physiques et sportives : participer, se dépasser et surtout jouer ensemble

 Les sciences : essayer et tester …

