Durant l’organisation d’un séjour sur début août axé sur la vie collective, l’activité sportive et la baignade nous souhaitons sensibiliser les jeunes sur les dispositifs les activités physiques et sportives et l’alimentation et la santé.

Nous allons profiter de différents temps d’échanges en amont du séjour pour travailler avec eux les notions :

– Propositions d’activités en prenant compte les avis de tous

– Confection des repas de la semaine avec la médiatrice santé

Dans un second temps nous pourrons ainsi poursuivre ce projet avec le volet

– préparation de la vie collective

– activités physiques

– sensibilisation de la faune et de la flore marine

Pour nous l’objectif est que les jeunes acquièrent les avantages de manger équilibrer pour la pratique d’activités physiques et sportives et ce que cela peut générer sur leur corps.

En parallèle un travail autour du bien vivre ensemble sera fait en amont du séjour pour que les jeunes puissent apprendre à se connaître et puissent se mélanger durant le séjour.

Le service des sports de la ville de Vienne est également un partenaire privilégié pour ce projet dans la mesure où ils accompagnent les cycles vélos dans les écoles.

Par ce projet, nous souhaitons renforcer le travail réalisé sur ces thématiques et permettre aux jeunes d’apprendre dans un cadre de séjour de vacances.

