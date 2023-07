LES JEUX EN FETE Centre de vacances Les Sapins Belmont, 13 août 2023, Belmont.

LES JEUX EN FETE 14 – 20 août Centre de vacances Les Sapins

Si tu aimes les jeux de sociétés, les jeux de rôles ou grandeur nature, ce séjour est fait pour toi !

Durant la semaine tu auras l’occasion de construire ton propre jeu de société seul ou avec tes copains, et avec la conception des règles.

Nous te proposerons également de découvrir des jeux en bois d’antan qui ont traversé les années.

Tu pourras redécouvrir des jeux de plateau que tes animateurs organiseront en grandeur nature et interpréter des personnages célèbres ou sortis tout droit de ton imagination.

Nous aurons la chance d’avoir la visite d’un joueur d’échec qui nous apprendra à jouer aux échecs et à découvrir les premiers coups à connaître pour les débutants et les confirmer.

Tu pourras vivre une sortie à la piscine et à l’accrobranche où un défi sportif de taille t’attend.

Toute l’équipe d’animation te prépare des veillées animées et des grands jeux divers et variés.

Centre de vacances Les Sapins BELMONT Belmont 67130 Bas-Rhin Grand Est

