L’ESPRIT BD 7 – 13 août Centre de vacances Les Sapins

Tu es fan des BD et des histoires de héros et de héroïnes ? Tu aimes dessiner ? Alors ce séjour est fait pour toi !

Durant ton séjour tu vas pouvoir créer ta propre BD grâce à l’aide et l’accompagnement de professionnels du métier.

Tu vas pouvoir rencontrer des illustrateurs et écrivains qui t’apporteront des techniques de dessin pour ta BD et qui partageront leurs idées et leur passion.

Tu vas pouvoir créer ton personnage principal et lui raconter sa propre histoire, ses différentes aventures grâce à l’aide de tes animateurs.

Astérix et Obélix, Tintin, Lucky Luke, Spirou et Fantasio n’auront plus de secrets pour toi. Tu apprendras à les découvrir à travers tous les grands jeux que tes animateurs te préparent.

Tes animateurs t’organiseront également une soirée cinéma au centre de vacances avec un héros de bande dessinée à l’affiche.

Tu pourras vivre une sortie à la piscine et à l’accrobranche où un défi sportif de taille t’attend.

Centre de vacances Les Sapins BELMONT Belmont 67130 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « aroeven.strasbourg@aroeven.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.aroeven-alsace.fr/sejours-de-vacances/liste-des-sejours »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.88.60.00.39 »}]

