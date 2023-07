L’ECOLE DES SORCIERS Centre de vacances Les Sapins Belmont, 30 juillet 2023, Belmont.

L’ECOLE DES SORCIERS 31 juillet – 6 août Centre de vacances Les Sapins 500

Si toi aussi tu veux marcher sur les traces de Harry Potter, de Hermione Granger ou de Ron Weasley, mais aussi rencontrer bien d’autres personnages de légende, tu en auras la chance tout au long de ton séjour placé sous le signe de la magie.

Tu pourras également rencontrer tes professeurs comme le grand professeur Rogue qui t’apprendra à créer et confectionner des potions ou bien le géant Hagrid qui te fera découvrir des créatures et plein d’autres choses bien étranges. Grâce aux enseignements de Rolanda Bibine, tu pourras pratiquer du Quidditch et faire gagner ton équipe en attrapant le vif d’or.

Jeune moldu, n’hésite pas à t’équiper de ta plus belle cape de sorcier afin d’intégrer la grande école de magie. Ton objectif des vacances sera de devenir un sorcier renommé et de rentrer dans le vrai monde des sorciers.

Une occasion unique d’apprendre et de découvrir dans un univers magique !

Centre de vacances Les Sapins BELMONT Belmont 67130 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « aroeven.strasbourg@aroeven.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.aroeven-alsace.fr/sejours-de-vacances/liste-des-sejours »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.88.60.00.39 »}]

