dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre de vacances Les Sapins à Belmont (67130)

Permettre aux enfants de se mettre « au vert » du mardi, 19 avril au samedi, 23 avril 2022 au Centre de Vacances « Les Sapins » à Belmont (67130).

Nous souhaitons à travers un cadre exceptionnel où la nature prend toute sa force proposer un séjour porté sur :

1) le renforcement « hors les murs de l’école » des connaissances et des compétences scolaires pour redonner confiance et envie d’apprendre aux enfants.

2) l’imaginaire …en mettant en avant l’univers du plus célèbre des sorciers : « Harry Potter »

En proposant une démarche mettant en avant l’apport pédagogique de l’écocitoyenneté et la découverte de l’environnement naturel, il s’agira de :

• découvrir un cadre naturel exceptionnel à travers des balades magiques.

• insister sur l’intérêt de la préservation de cet environnement en organisant un grand jeu autour de la faune et de la flore en intégrant l’imaginaire du célèbre sorcier.

• continuer à créer une relation originale entre l’enfant et l’imaginaire : vivre des situations issues de ce monde fantastique, stimulant ainsi sa capacité à créer…

• sensibiliser le public à la littérature jeunesse à travers la découverte des romans du jeune sorcier.

• favoriser le vivre ensemble en réadaptant le fonctionnement de l’école des sorciers (mise en place des règles de vie, répartition des tâches).

1) Continuer l’accompagnement scolaire durant les vacances de printemps.

Avec une équipe d’animateurs expérimentés, nous souhaitons proposer une continuité pédagogique avec l’école dans un esprit ludique, éducatif et pédagogique afin de renforcer les apprentissages scolaires dits « fondamentaux » : lire, écrire et compter. Le souhait est de permettre à ces enfants de se défaire de leurs difficultés de base au niveau de la lecture, de l’écriture (graphisme et production d’écrits) et de la numération.

Chaque matin nous proposerons des ateliers :

1. Atelier graphisme et écriture

2. Atelier lecture rapide et expressive

3. Atelier numération.

2) Axer le reste du séjour sur l’imaginaire d’Harry Potter :

Ce séjour répondra aux objectifs pédagogiques suivants:

– Objectif 1 : Faire découvrir et éveiller les enfants et les jeunes à des pratiques de loisirs éducatives nouvelles.

La plongée dans le monde magique de Poudlard permettra aux enfants de découvrir la littérature jeunesse au travers des romans relatant les aventures du sorcier et de ses amis.

L’univers de la magie permettra de faire découvrir des aspects scientifiques aux travers d’expériences ludiques et pédagogiques.

Les enfants découvriront leur environnement et le cadre naturel qui entoure le lieu en se projetant dans un univers où les contes viendront s’inviter dans la forêt interdite.

Des grands jeux, des veillées, des tournois de Quidditch, seront autant de prétexte à apprendre à vivre ensemble, à se divertir et s’amuser.

Nous souhaitons avant tout que chacun des enfants puisse vivre une aventure magique et rentrer avec des étoiles plein les yeux et plus de confiance en eux pour poursuivre plus sereinement leur scolarité.

Les animateurs proposeront des activités diverses durant ce séjour telles que :

 Découverte de la forêt

 Grand Jeu

 Balade Contée au Clair de Lune

 Atelier Artistique

 Animation nature

– Objectif 2 : Permettre aux enfants d’intégrer des règles de vie collective (droits/devoirs).

Ce séjour est un bon moyen de mettre l’accent sur l’apprentissage des règles de vie en groupe (respect de l’autre, du matériel, du lieu d’accueil etc…).

 Etre capable de respecter le lieu d’accueil.

Les méthodes : Les animateurs, à leur arrivée, organisent une visite des lieux afin que les jeunes respectent les locaux.

 Etre capable de respecter les autres

Quand le groupe est confronté à un conflit, à une divergence d’opinion, l’animateur se consacre à un temps d’échange et d’écoute de chaque enfant sur la situation et son ressenti.

– Objectif 3 : Apprendre aux enfants à vivre ensemble en établissant entre eux et avec l’extérieur des relations constructives.

 Etre capable d’établir des relations constructives avec ses camarades

Les méthodes :

Pour favoriser le vivre ensemble nous adapterons le fonctionnement de l’école des sorciers à notre fonctionnement (répartition par maison, mise en place des règles de vie, répartition des tâches).

Lors de la première veillée des règles de vie seront mises en place de manière collective. Nous afficherons ces règles sous forme de décret comme dans le monde imaginaire d’Harry Potter. Les enfants seront répartis en 4 groupes (Griffondor, Serdaigle, Poufsoufle, Serpentard). Chaque groupe aura un animateur référent (un préfet) qui suivra son groupe et lui accordera chaque soir des points en fonction de comment la journée se sera passée : si les règles ont été respectées, si les tâches ont été réalisées…

Chaque enfant sera invité à s’exprimer chaque soir sur sa journée à évoquer d’éventuels problèmes, donner son sentiment sur ce qu’il vient de vivre.

Chaque consigne ou interdiction sera accompagnée d’explications afin que les enfants comprennent le sens et les raisons du refus. Le règlement établi par les enfants sera affiché dans les chambres, dans la salle commune et les sanitaires.

Des actions seront menées afin de favoriser la compréhension, l’échange, l’entraide et le respect mutuel (ex. jeux coopératifs/répartition des tâches collectives lors du séjour).



