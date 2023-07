AU BONHEUR DES MÔMES Centre de Vacances les Rhododendrons Le Grand-Bornand, 20 août 2023, Le Grand-Bornand.

AU BONHEUR DES MÔMES 21 – 26 août Centre de Vacances les Rhododendrons

C’est reparti pour 6 jours d’aventure en Haute-Savoie pour le plus beau festival jeune public d’Europe ! Au programme, des spectacles à couper le souffle, des ateliers qui font rêver, des veillées théâtrales, une ascension en télésiège à 2 000 m pour le spectacle « au milieu des vaches », et plus encore… Tout le village se transforme pour nous accueillir et « d’ici là, ne soyez pas trop sages !

Centre de Vacances les Rhododendrons 7121 Rte du Chinaillon Le Grand-Bornand 74450 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ifac.asso.fr/Digne »}, {« type »: « phone », « value »: « 0492324695 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T00:00:00+02:00 – 2023-08-21T23:59:00+02:00

2023-08-26T00:00:00+02:00 – 2023-08-26T23:59:00+02:00

Spectacle festival

libre de droit