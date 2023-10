TOUS EN MELEE ! Centre de vacances Les portes de l’Ardèche Meyras, 20 octobre 2023, Meyras.

TOUS EN MELEE ! 21 – 28 octobre Centre de vacances Les portes de l’Ardèche 606 € (transport inclus)

En pleine Coupe du Monde de Rugby, nous te proposons un colo pour (re)découvrir le rugby, grâce à un partenariat avec le club d’Aubenas-Vals

Au programme :

– 5 séances d’initiation au rugby, sur le terrain du club d’Aubenas-Vals, menées par un de leurs éducateurs diplômés

– Des activités et jeux en lien avec ce sport, avec le Coupe du Monde et les pays participants

– La diffusion sur écran géant de la 2e demi-finale le samedi 21 octobre

– La diffusion sur écran géant de la petite-finale le vendredi 27 octobre

Equipements à prévoir : des tenues sportives (short, pantalon, T-Shirt, chaussures) adaptées à la pratique du sport et que tu n’aurais pas peur de tâcher !

Autres activités :

Visite du village de Meyras avec un rallye photo fourni par le centre

Grands jeux thématiques

Activités sportives, manuelles, culturelles

Soirées et veillées

Le centre de vacances « Les portes de l’Ardèche » ancien moulinage sur 3 niveaux est situé au bord de la rivière l’Ardèche.

Chambres de 2 à 4 lits avec douches et sanitaires dans chaque chambre. 3 salles de restaurant, 5 salles d’activités, 1 bibliothèque, 1 salle de spectacle, 1 véritable chapiteau de Cirque, un parc boisé, privé et sécurisé de 2ha.

Un accès sur une plage privée aménagée de l’Ardèche est présent sur le centre

Centre de vacances Les portes de l’Ardèche 165 impasse de la jugerie 07380 Meyras Meyras 07380 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « vacances-classes@folardeche.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T00:00:00+02:00 – 2023-10-21T23:59:00+02:00

2023-10-28T00:00:00+02:00 – 2023-10-28T23:59:00+02:00

Ardèche Sports

FOL07