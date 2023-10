A L’ECOLE DES SORCIERS Centre de vacances Les portes de l’Ardèche Meyras, 20 octobre 2023, Meyras.

A L’ECOLE DES SORCIERS 21 – 28 octobre Centre de vacances Les portes de l’Ardèche 606 € (transport inclus)

Quoi de mieux que de passer ses vacances dans le monde du sorcier le plus connu du monde ? Si tu souhaites devenir un vrai sorcier, n’hésite plus et rejoins-nous pour des vacances de rêve au pays de la magie.

Au programme :

– Cours de potion

– Cours de créatures magiques

– Cours et matches de Quidditch

– Cours de Sortilèges

– Cours de botanique

– Construction de la cabane d’Hagrid

– Une sortie à la journée en lien avec la thématique

– Des grands jeux, des veillées, des activités sportives, artistiques et ludiques en lien avec la thématique du séjour

Autres activités :

Visite du village de Meyras avec un rallye photo fourni par le centre

Grands jeux thématiques

Activités sportives, manuelles, culturelles

Soirées et veillées

Le centre de vacances « Les portes de l’Ardèche » ancien moulinage sur 3 niveaux est situé au bord de la rivière l’Ardèche.

Chambres de 2 à 4 lits avec douches et sanitaires dans chaque chambre. 3 salles de restaurant, 5 salles d’activités, 1 bibliothèque, 1 salle de spectacle, 1 véritable chapiteau de Cirque, un parc boisé, privé et sécurisé de 2ha.

Un accès sur une plage privée aménagée de l’Ardèche est présent sur le centre

Centre de vacances Les portes de l’Ardèche 165 impasse de la jugerie 07380 Meyras Meyras 07380 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « vacances-classes@folardeche.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T00:00:00+02:00 – 2023-10-21T23:59:00+02:00

2023-10-28T00:00:00+02:00 – 2023-10-28T23:59:00+02:00

