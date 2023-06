MON AMIE LA PLANETE Centre de vacances Les portes de l’Ardèche Meyras, 22 juillet 2023, Meyras.

MON AMIE LA PLANETE 23 – 30 juillet Centre de vacances Les portes de l’Ardèche 606 € (transport inclus)

LE PARC NATUREL DES MONTS D’ARDÈCHE EST UN TERRITOIRE MAGNIFIQUE AVEC DES « PAYSAGES TRÉSOR » ! C’EST LE CADRE IDÉAL POUR ABORDER VÉRITABLEMENT AVEC LES ENFANTS LES QUESTIONS DE DÉCOUVERTE ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, AFIN DE LES FAIRE DEVENIR DE VÉRITABLES ÉCOCITOYENS EN HERBE !

Au programme de ce séjour sur la nature :

– 1 journée Pêche dans la rivière Ardèche : grâce à des ateliers pédagogiques et ludiques, les enfants vont aborder les questions de la faune, de la flore, du fonctionnement d’une rivière, en compagnie d’intervenants de la Fédération Française de Pêche

– 1 journée accrobranche : les enfants iront passer une journée la tête dans les arbres dans un parc d’accrobranche, afin de se rendre compte que l’on peut développer des activités, sportives notamment, qui respectent totalement la nature, et qui se confond avec elle

– 1 randonnée à la journée avec découverte d’un jardin secret : ce jardin, qui se situe dans le domaine du magnifique château du Haut-Ségur, en face du centre de vacances, renferme de très nombreuses variétés d’espèces de plantes

– des activités et des ateliers nature : l’équipe d’animation proposera de nombreuses activités autour de la nature (confection de cabanes, land’art, construction de nids à insecte …) et sur les gestes écocitoyens (mise en place de tri sélectif, mise en place d’un compost sur le centre de vacances …)

Autres activités :

Baignade dans l’Ardèche, qui passe à proximité du centre de vacances

Visite du village de Meyras avec un rallye photo fourni par le centre

Grands jeux thématiques

Activités sportives, manuelles, culturelles

Soirées et veillées

Le centre de vacances « Les portes de l’Ardèche » ancien moulinage sur 3 niveaux est situé au bord de la rivière l’Ardèche.

Chambres de 2 à 4 lits avec douches et sanitaires dans chaque chambre. 3 salles de restaurant, 5 salles d’activités, 1 bibliothèque, 1 salle de spectacle, 1 véritable chapiteau de Cirque, un parc boisé, privé et sécurisé de 2ha.

Un accès sur une plage privée aménagée de l’Ardèche est présent sur le centre

Centre de vacances Les portes de l'Ardèche 165 impasse de la jugerie 07380 Meyras Meyras 07380 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

