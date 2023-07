Au temps de Cro-Magnon centre de vacances les oyats Bréhal, 31 juillet 2023, Bréhal.

Prê.e pour un retour en arrière pour découvrir la vie au temps de la Préhistoire? Fouilles archéologiques, les outils en pierre, la magie du feu, la peinture pariétale, la poterie néolithique, le tir au propulseur feront de toi un.e véritable Homme/femme des Caernes. Baignade et activités bord de mer.Veillées.

centre de vacances les oyats brehal Bréhal 50290 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://francas-calvados.fr »}, {« type »: « email », « value »: « sejourfrancas14@francasnormandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.31.47.61.61 »}]

2023-07-31T08:30:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T18:30:00+02:00

culture préhistoire