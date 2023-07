Echappée Belle centre de vacances les oyats Bréhal, 24 juillet 2023, Bréhal.

Echappée Belle 24 – 28 juillet centre de vacances les oyats 350 €

Un séjour inclusif en partenariat avec l’APAEI des Pays d’Auge et de Falaise: promenade en calèche, catamaran, traversée des grèves et visite du Mont St Michel. Un séjour au service du bien vivre ensemble!

centre de vacances les oyats brehal Bréhal 50290 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.francas-calvados.fr »}, {« type »: « email », « value »: « sejourfrancas@francasnormandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.31.47.61.61 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.42.47.42.51 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:30:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:30:00+02:00

nature tente