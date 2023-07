Sea, gliss and fun! centre de vacances les oyats Bréhal Catégories d’Évènement: BREHAL

Manche Sea, gliss and fun! centre de vacances les oyats Bréhal, 17 juillet 2023, Bréhal. Sea, gliss and fun! 17 – 21 juillet centre de vacances les oyats 350 € Un séjour à la découverte des sports nautiques et du littoral: catamaran, paddle, traversée des grèves et visite du Mont St Michel, baignade…Sensations garanties! Veillées. centre de vacances les oyats brehal Bréhal 50290 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.francas-calvados.fr »}, {« type »: « email », « value »: « sejourfrancas@francasnormandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.31.47.61.61 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.42.47.42.51 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:30:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00 nature tente Détails Catégories d’Évènement: BREHAL, Manche Autres Lieu centre de vacances les oyats Adresse brehal Ville Bréhal Departement Manche Age min 10 Age max 14 Lieu Ville centre de vacances les oyats Bréhal

centre de vacances les oyats Bréhal Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brehal/