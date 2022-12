Du fun et du surf Centre de vacances « Les Gatinelles » à Brétignolles Sur Mer Bretignolles-sur-Mer Catégories d’évènement: Bretignolles-sur-Mer

Vendée

Du fun et du surf Centre de vacances « Les Gatinelles » à Brétignolles Sur Mer, 18 juillet 2022, Bretignolles-sur-Mer. Du fun et du surf 18 et 22 juillet Centre de vacances « Les Gatinelles » à Brétignolles Sur Mer

Tarifs selon le quotient familial des familles et tarifs préférentiel si adhérente ou non à l’association (de 153€ à 120€)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre de vacances « Les Gatinelles » à Brétignolles Sur Mer Brétignolles sur Mer Bretignolles-sur-Mer 85470 Vendée Pays de la Loire Le service accueil de loisirs de l’association Familles Rurales de Treize Septiers propose un séjour du

18 au 22 juillet au camping les Gatinelles, à Bretignolles sur mer pour les enfants de 9-11 ans, sur la

thématique de la mer et son environnement. Plusieurs activités seront proposées aux enfants (pêche à

pied, surf…). Ces activités permettront au public accueilli de découvrir l’environnement, les différentes

espèces marines, ainsi que d’apprendre à vivre ensemble tout au long du séjour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-18T09:00:00+02:00

2022-07-22T17:30:00+02:00 google

Détails Catégories d’évènement: Bretignolles-sur-Mer, Vendée Autres Lieu Centre de vacances "Les Gatinelles" à Brétignolles Sur Mer Adresse Brétignolles sur Mer Ville Bretignolles-sur-Mer Age minimum 8 Age maximum 12 lieuville Centre de vacances "Les Gatinelles" à Brétignolles Sur Mer Bretignolles-sur-Mer Departement Vendée

Centre de vacances "Les Gatinelles" à Brétignolles Sur Mer Bretignolles-sur-Mer Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bretignolles-sur-mer/

Du fun et du surf Centre de vacances « Les Gatinelles » à Brétignolles Sur Mer 2022-07-18 was last modified: by Du fun et du surf Centre de vacances « Les Gatinelles » à Brétignolles Sur Mer Centre de vacances "Les Gatinelles" à Brétignolles Sur Mer 18 juillet 2022 Bretignolles-sur-Mer Centre de vacances "Les Gatinelles" à Brétignolles Sur Mer Bretignolles-sur-Mer

Bretignolles-sur-Mer Vendée