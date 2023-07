Séjour plein air et pleine nature au pays basque centre de vacances Léo Lagrange Borda Zahar Ciboure, 23 octobre 2023, Ciboure.

Séjour plein air et pleine nature au pays basque 23 – 27 octobre centre de vacances Léo Lagrange Borda Zahar Le prix du séjour est calculé en fonction du quotient familial des familles :

QF 1 : 50 €

QF 2 : 70 €

QF 3 : 90€

Ce séjour de cinq jours s’adresse aux enfants âgés entre 8 et 11 ans et sera pour eux une expérience de vie commune enrichissante et stimulante.

Encadrés par des animateurs socioculturels diplômés et avec le soutien de nombreux partenaires, l’objectif de ce séjour est de permettre aux enfants de vivre des vacances propices au renforcement de leurs acquis culturels et scolaires tout en vivant des moments joyeux d’activités sportives de plein air et de pleine nature, de découverte de l’environnement et d’enrichissement culturel.

Ce séjour se déroulera au cœur du pays basque dans la jolie commune de Ciboure dans le département des Pyrénées Atlantiques. Les enfants seront hébergés dans un centre de vacances situé à Ciboure, offrant un cadre propice et adapté à leur confort.

Ce séjour sera pour vos enfants l’opportunité de découvrir une des plus belles régions de France à travers des visites culturelles et des activités de plein air et de pleine nature.

Au programme :

– Visite des villes de Saint-Jean de Luz et de Biarritz

– Visite de la cité de l’océan

– Viste des grottes de Sares

– Randonnée sur la montagne de la Rhune

– Surf et écocitoyenneté avec l’association Surf Insertion

– Jeux de plein air sur le littoral

Ce séjour sera pour vos enfants nous l’espérons une expérience humaine enrichissante dont ils ressortiront renforcés dans leur compétence, leur savoir-faire et leur savoir-être.

centre de vacances Léo Lagrange Borda Zahar 8 rue Simone Menez Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556947005 »}, {« type »: « email », « value »: « argonne@cabordeaux.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://centresanimationbordeaux.fr/argonne/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T09:00:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

2023-10-27T00:00:00+02:00 – 2023-10-27T20:30:00+02:00

Pays Basque surf