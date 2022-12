Séjour 2 « Nature Sport et Biodiversité » Centre de vacances « Le Rocheton »;, 25 juillet 2022, La Rochette.

Le tarif du séjour est soumis au quotient familiale de la CAF, ce dernier est compris entre 47.30€ et 97.30€ la semaine par enfant.

La ville a bénéficié de subventions dans le cadre des Vacances Apprenantes en 2020 et en 2021.

Ces dispositifs ont connus un grand succès et ont permis à plus de 200 enfants de participer à des séjours de

sept jours six nuits à la montagne (dans les Vosges), à la mer (dans la Manche) et à la campagne (dans l’Eure).

La crise sanitaire et les différents confinements ont eu un impact sur beaucoup d’enfants en terme de relation

social, de pratiques sportives et parfois d’isolement autour des écrans. Le besoin de « respirer » et de vivre des

expériences nouvelles a été observé dans le milieu scolaire et en accueils de loisirs.

Nous souhaitons proposer aux enfants de sortir de leur zone de confort, d’expérimenter la vie en

communauté, de pratiquer des activités sportives riches, de les sensibiliser à la nature et à la biodiversité. De

plus, afin de consolider ou de revoir certains savoirs scolaires, dispensés par les enseignants au cours de

l’année, nous proposerons des ateliers « école en plein air ». Il s’agira principalement des disciplines de

Mathématique et de Français qui seront mises en action au travers de jeux de société.

C’est dans cette perspective que trois mini séjours nature sont programmés pour l’été 2022. Le premier du 11

au 15 juillet, le second du 25 au 29 juillet et le troisième du 1er au 5 août. Tous les départs et les arrivées se

feront à partir de l’école Jean Jaurès (proche de la Maison des Service). Les déplacements seront assurés en

CAR.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-25T08:30:00+02:00

2022-07-29T20:00:00+02:00