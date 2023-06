RETOUR VERS LE MOYEN QUI DETRONERA LE ROI – 1 Centre de vacances Le Pêcher Roussine Roussines, 5 août 2023, Roussines.

Partez à l’aventure et découvrez les secrets du Moyen Âge lors de ce séjour passionnant intitulé « Retour au Moyen Âge, qui détrônera le roi ! » organisé au centre de vacances de Roussines, situé dans le département de l’Indre (36). Ce centre constitue un véritable havre de paix, propice à l’exploration et à l’apprentissage, offrant un cadre sécurisé et garantissant un confort optimal pour les enfants.

À seulement 5 minutes à pied du centre, les enfants auront l’occasion de découvrir la beauté naturelle et l’histoire fascinante de Saint-Benoît-du-Sault. Classé parmi les plus beaux villages de France, ce village médiéval est réputé pour son architecture authentique et son atmosphère d’époque. Les enfants seront transportés dans le temps en explorant ses ruelles pavées, et ses remparts bien conservés.

Pendant les randonnées à pied à travers les paysages pittoresques de Saint-Benoît-du-Sault, les enfants s’imprégneront de l’atmosphère médiévale qui règne dans le village. Ils auront l’opportunité d’admirer les panoramas magnifiques offerts par les collines verdoyantes environnantes et d’explorer des endroits chargés d’histoire. Chaque promenade sera une occasion unique de se plonger dans l’ambiance médiévale et de développer une conscience de la richesse du patrimoine architectural et culturel.

De retour au centre de vacances, les installations modernes et les grands espaces permettront aux enfants de vivre pleinement leurs vacances médiévales. Les chambres confortables et spacieuses offriront un lieu de repos propice à la détente après une journée d’aventures. Les espaces extérieurs, tels que les terrains de jeux et les vastes jardins, offriront des possibilités d’activités et de loisirs en plein air. Les enfants auront ainsi la liberté de s’exprimer, de jouer et de se divertir dans un environnement sécurisé et stimulant.

Au programme de ce séjour d’immersion dans le Moyen Âge, les enfants auront l’opportunité de vivre des expériences uniques et d’apprendre en s’amusant. Voici un aperçu détaillé des activités proposées :

Couronnement des chevaliers et princesses : Les enfants auront la chance de devenir de véritables chevaliers et princesses en participant à une cérémonie de couronnement. Ils apprendront les valeurs chevaleresques, les règles de conduite et les codes de l’époque médiévale.

Fabrication d’armures et d’épées : Les petits chevaliers et princesses auront l’occasion de confectionner leurs propres armures étincelantes et épées en utilisant des matériaux adaptés à leur âge. Ils développeront ainsi leur créativité et leur dextérité manuelle.

Chasse au trésor dans le château : Les enfants partiront à l’aventure dans un véritable château médiéval pour une passionnante chasse au trésor. Ils devront résoudre des énigmes, trouver des indices et affronter des défis pour découvrir le trésor caché.

Banquet médiéval : Les petits seigneurs et princesses auront l’occasion de participer à un banquet médiéval grandiose. Ils pourront déguster des mets traditionnels, assister à des spectacles de jongleurs et de troubadours, et se plonger dans l’ambiance festive de l’époque.

Ateliers d’arts et d’artisanat médiévaux : Les enfants auront la possibilité de s’initier à divers métiers et savoir-faire médiévaux, tels que la calligraphie, la fabrication de bougies, la poterie et la confection de couronnes de fleurs. Ils développeront ainsi leur créativité et leur sens artistique.

Jeux et tournois médiévaux : Les enfants participeront à des jeux et des tournois inspirés des traditions médiévales. Des courses en sac, des joutes à cheval en version adaptée, des jeux de lancer d’anneaux et de tirs à l’arc seront au programme, favorisant ainsi le dépassement de soi, la coordination motrice et l’esprit d’équipe.

Tout au long de ce séjour, l’accent sera mis sur la valorisation de l’imaginaire, la coopération, le respect des autres et l’apprentissage ludique.

