SAINT BENOIT AVENTURE Centre de vacances Le Pêcher Roussine Roussines, 22 juillet 2023, Roussines.

SAINT BENOIT AVENTURE 23 – 30 juillet Centre de vacances Le Pêcher Roussine TRANSPORT INCLUS: Tarif calculé en fonction du quotient familial au départ de Bondy : A (3,97 €/ jour) et K (43,08€ / jour) et hors commune (51,7 €/ jour)

Partez à l’aventure et découvrez les secrets de St-Benoît-du-Sault lors de ce séjour.

Il sera organisé au centre de vacances de Roussines, situé dans le département de l’Indre (36). Ce centre est propice à l’exploration et à l’apprentissage, offrant un cadre sécurisé et garantissant un confort optimal pour les enfants.

À seulement 5 minutes à pied du centre, les enfants auront l’occasion de découvrir la beauté naturelle de la commune de Saint-Benoît-du-Sault. Cette région regorge de paysages pittoresques et de sites historiques fascinants. Au cours des randonnées à pied, les enfants auront l’opportunité de s’imprégner de la nature environnante, d’admirer les panoramas magnifiques et d’explorer des endroits chargés d’histoire.

De retour au centre de vacances, les installations modernes et les grands espaces permettront aux enfants de vivre pleinement leurs vacances. Les chambres confortables et spacieuses offriront un lieu de repos propice à la détente après une journée d’aventures. Les espaces extérieurs, tels que les terrains de jeux et les vastes jardins, offriront des possibilités d’activités et de loisirs en plein air. Les enfants auront ainsi la liberté de s’exprimer, de jouer et de se divertir dans un environnement sécurisé et stimulant.

Au programme de ce séjour aventure, les enfants pourront relever des défis sportifs et intellectuels. Des épreuves amusantes et ludiques les attendent, mettant à l’épreuve leurs compétences et leur esprit d’équipe. Ils devront résoudre des énigmes, des puzzles et des jeux de logique pour trouver des indices et avancer dans leur quête. Ces activités favoriseront leur développement cognitif, stimuleront leur réflexion et renforceront leur esprit de résolution de problèmes.

En plus des défis intellectuels, les enfants auront l’opportunité d’explorer la nature environnante de St-Benoît-du-Sault. Des randonnées dans la jungle locale, des visites au jardin pédagogique pour en apprendre davantage sur les plantes anciennes et découvrir les plantes locales. Ces activités permettront aux enfants de développer une connexion avec la nature, d’approfondir leur connaissance de l’environnement qui les entourent.

Enfin, préparez-vous à des défis sportifs excitants où vous pourrez vous mesurer aux autres participants. Des courses de relais, des jeux de ballons et des compétitions de VTT seront au programme. Mettez votre endurance, votre agilité et votre esprit d’équipe à l’épreuve et repoussez vos limites. Ces activités sportives stimulantes renforceront votre confiance en vous, vous aideront à développer votre esprit d’équipe.

Ce séjour aventure à St-Benoît-du-Sault offre aux enfants une opportunité unique de se dépasser, de découvrir de nouveaux horizons et de vivre une expérience inoubliable en groupe. Que ce soit à travers les défis intellectuels, les découvertes de la nature ou les activités sportives, les enfants renforceront leur esprit d’équipe, développeront leur confiance en eux-mêmes et créeront des souvenirs durables. Rejoignez-nous pour une aventure pleine d’action et d’apprentissage à St-Benoît-du-Sault !

Centre de vacances Le Pêcher Roussine 1 Le Pêcher, 36170 Roussines Roussines 36170 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.bondy.fr »}, {« type »: « email », « value »: « accueilfamille@bondy.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ville-bondy.fr/vivre-a-bondy/enfance-et-vie-scolaire/vacances/accueil-de-loisirs-pendant-les-vacances/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T00:00:00+02:00 – 2023-07-23T23:59:00+02:00

2023-07-30T00:00:00+02:00 – 2023-07-30T23:59:00+02:00

