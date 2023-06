Séjour PASSERELLE ENFANCE-JEUNESSE Centre de vacances Le Pêcher Roussine Roussines, 16 juillet 2023, Roussines.

Séjour PASSERELLE ENFANCE-JEUNESSE 17 – 30 juillet Centre de vacances Le Pêcher Roussine TRANSPORT INCLUS: Tarif calculé en fonction du quotient familial au départ de Bondy : A (3,97 €/ jour) et K (43,08€ / jour) et hors commune (51,7 €/ jour)

Ce séjour s’adresse particulièrement aux enfants qui passe de l’élémentaire au collège, afin de faciliter ce passage

Il est organisé au centre de vacances de Roussines, situé dans le département de l’Indre (36). Ce centre constitue un véritable hâvre de paix, propice à l’exploration et à l’apprentissage, offrant un cadre sécurisé et garantissant un confort optimal pour les enfants.

À seulement 5 minutes à pied du centre, les jeunes auront l’occasion de découvrir la beauté naturelle et l’histoire fascinante de Saint-Benoît-du-Sault. Classé parmi les plus beaux villages de France, ce village médiéval est réputé pour son architecture authentique et son atmosphère d’époque. Ces pré ados seront transportés dans le temps en explorant ses ruelles pavées, et ses remparts bien conservés.

Pendant les randonnées à pied à travers les paysages pittoresques de Saint-Benoît-du-Sault, les enfants s’imprégneront de l’atmosphère médiévale qui règne dans le village. Ils auront l’opportunité d’admirer les panoramas, les collines verdoyantes environnantes et d’explorer des endroits chargés d’histoire. Chaque promenade sera une occasion unique de se plonger dans l’ambiance médiévale et de développer une conscience de la richesse du patrimoine architectural et culturel.

De retour au centre de vacances, les installations et les grands espaces permettront aux jeunes de vivre pleinement leurs vacances médiévales. Les espaces extérieurs, tels que les terrains de jeux et les vastes jardins, offre des possibilités d’activités et de loisirs en plein air. Les jeunes auront ainsi la liberté de s’exprimer, de jouer et de se divertir dans un environnement sécurisé et stimulant.

Le séjour se déroulera sur la thématique de Koh-Lanta. A travers divers jeux et activités inspirés du jeu télé, les jeunes découvriront les richesses de roussines et de ses alentours. Le but étant de mettre en places des équipes ce qui favorisera la mixité, les relations inter quartiers ainsi que l’esprit d’équipe. Le but est d’apprendre aux jeunes de s’ouvrir aux autres et d’apprendre à travailler en équipe.

Les jeux seront divers et variés dans le but de permettre à tous les jeunes de pouvoir s’exprimer et d’apporter sa plus-value à son équipe. Des épreuves sportives, d’orientations, d’habilités, de réflexion et aquatiques seront mises en place. Cela permettra aux jeunes de gagner des mini totems pour leurs équipes ainsi que des “conforts”.

A la fin du séjour l’équipe qui gagnera le plus de mini totem gagnera le Totem final.

