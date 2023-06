LES PIRATES DEBARQUENT A ROUSSINES Centre de vacances Le Pêcher Roussine Roussines, 16 juillet 2023, Roussines.

LES PIRATES DEBARQUENT A ROUSSINES 16 – 30 juillet Centre de vacances Le Pêcher Roussine TRANSPORT INCLUS: Tarif calculé en fonction du quotient familial au départ de Bondy : A (3,97 €/ jour) et K (43,08€ / jour) et hors commune (51,7 €/ jour)

Ce séjour est spécialement conçu pour offrir aux enfants de 6 à 12 ans une expérience unique sur le thème des pirates, mêlant découverte de la nature, activités sportives et nautiques les engageant dans des aventures palpitantes. Les enfants auront l’opportunité de s’épanouir personnellement, de développer leur sens de l’aventure, leur esprit d’équipe et leur créativité.

Le centre de vacances de Roussines, situé dans le département de l’Indre (36), sera le repaire des pirates en herbe. Ce véritable havre de paix, propice à l’exploration et à l’apprentissage, offrira aux enfants un cadre sécurisé et confortable pour vivre pleinement leur aventure.

Au cœur de la nature environnante, de nombreuses opportunités s’offriront aux enfants pour explorer et s’imprégner de l’environnement. Des randonnées à pied ou à vélo sur des sentiers pittoresques leur permettront de partir à la découverte de la faune et de la flore locales. Ils apprendront à reconnaître les différentes espèces et comprendre l’importance de la préservation de l’environnement.

Les activités sportives auront également une place de choix lors de ce séjour de pirates. Les animateurs sportifs proposeront aux enfants une variété d’activités adaptées à leur âge et à leurs capacités. Ils pourront s’initier à l’escalade, à l’accrobranche, à l’équitation et à d’autres aventures sportives qui stimuleront leur confiance en eux, renforceront leur condition physique et cultiveront leur esprit d’équipe.

Mais les véritables temps forts de ce séjour seront les aventures pirates ! Les enfants auront l’opportunité de se plonger dans l’univers des pirates à travers des jeux de rôle, des chasses au trésor, des ateliers de fabrication de leur propre trésor et des séances de maquillage pour se transformer en véritables corsaires. Ils vivront des moments d’excitation et de camaraderie en reconstituant des batailles navales imaginaires et en partageant des récits captivants de pirates légendaires.

Tout au long du séjour, l’accent sera mis sur l’encouragement de l’échange, de la coopération et du respect mutuel, des valeurs chères aux pirates. Les enfants auront l’opportunité de vivre des expériences collectives enrichissantes, favorisant ainsi leur socialisation et leur ouverture culturelle. Ils repartiront avec des souvenirs inoubliables, des compétences de pirate consolidées et une confiance accrue en eux-mêmes.

Rejoignez-nous pour une aventure pirate inoubliable à Roussines !

Centre de vacances Le Pêcher Roussine 1 Le Pêcher, 36170 Roussines Roussines 36170 Indre Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T07:00:00+02:00 – 2023-07-16T23:59:00+02:00

2023-07-30T00:30:00+02:00 – 2023-07-30T23:59:00+02:00

