LES P’TIS EINSTEIN 16 – 22 juillet Centre de vacances Le Pêcher Roussine TRANSPORT INCLUS: Tarif calculé en fonction du quotient familial au départ de Bondy : A (3,97 €/ jour) et K (43,08€ / jour) et hors commune (51,7 €/ jour)

Bienvenue sur notre séjour « Les Ptits Einstein » dédié à la découverte des sciences pour les enfants âgés de 4 à 6 ans ! Ce séjour est spécialement conçu pour offrir aux enfants une expérience ludique et éducative, favorisant leur curiosité, leur esprit d’observation et leur créativité. Plongés dans le monde fascinant des sciences, les enfants auront l’opportunité de s’émerveiller, d’expérimenter et de développer leur compréhension du monde qui les entoure.

Situé au cœur du département de l’Indre (36), le centre de vacances « Les Ptits Einstein » à Roussines offre un cadre idéal pour explorer et découvrir le monde des sciences. Entouré d’une nature luxuriante, il constitue un véritable havre de paix propice à l’émerveillement et à l’apprentissage.

À seulement 5 minutes à pied, les enfants auront l’opportunité de partir à la découverte de la commune de Saint-Benoît-du-Sault, un véritable trésor naturel regorgeant de paysages pittoresques et de sites historiques. Les promenades dans les environs permettront aux petits scientifiques en herbe d’observer la biodiversité locale, d’étudier les éléments naturels et d’explorer les merveilles qui se cachent dans leur environnement proche.

Durant leur séjour, les enfants auront la chance de participer à de nombreuses activités stimulantes et amusantes en lien avec les sciences. Voici un aperçu de ce qui les attend :

1. Ateliers d’expérimentation :

◦ Manipulation et observation : Les enfants auront l’occasion de mener des expériences simples pour comprendre les principes scientifiques de base.

◦ Découverte des sens : Ils pourront explorer leurs sens à travers des activités sensorielles, expérimentant différentes textures, odeurs et sons.

2. Observations de la nature :

◦ Balades dans la nature : Les enfants partiront à la découverte de la faune et de la flore environnantes, observant les insectes, les plantes et les animaux qui peuplent les alentours.

◦ Exploration des écosystèmes : Ils comprendront comment les différents éléments de la nature interagissent pour former des écosystèmes équilibrés.

3. Activités pratiques :

◦ Construction et ingénierie : Les enfants seront amenés à construire des structures simples à l’aide de blocs, de matériaux recyclables ou de jeux de construction, développant ainsi leur compréhension des formes et des équilibres.

◦ Cuisine scientifique : Ils participeront à des activités culinaires qui mettront en évidence les réactions chimiques et les transformations des aliments.

4. Jeux et défis scientifiques :

◦ Énigmes et puzzles : Les enfants se lanceront dans des jeux de logique et de résolution de problèmes pour développer leur esprit analytique et leur capacité de raisonnement.

◦ Défis scientifiques : Ils releveront des défis en équipe, mettant en pratique leurs connaissances scientifiques acquises tout au long du séjour.

En plus des activités spécifiques, des moments de détente, de jeux libres et d’animations ludiques seront prévus pour garantir un équilibre entre apprentissage et divertissement. Les animateurs expérimentés et bienveillants accompagneront les enfants tout au long de leur séjour, favorisant leur épanouissement personnel, leur créativité et leur esprit d’équipe.

« Les Ptits Einstein » promet d’être une aventure inoubliable, où les enfants pourront s’émerveiller, poser des questions, expérimenter et découvrir.

