AMUSIQUE TOI! (en partenariat avec Tutti passeurs d’art) Centre de vacances Le Pêcher Roussine Roussines, 8 juillet 2023, Roussines.

AMUSIQUE TOI! (en partenariat avec Tutti passeurs d’art) 9 – 16 juillet Centre de vacances Le Pêcher Roussine Tarif calculé en fonction du quotient familial au départ de Bondy : A (3,97 €/ jour) et K (43,08€ / jour) et hors commune (51,7 €/ jour)

Bienvenue dans notre séjour passionnant en partenariat avec l’association Tutti Passeurs d’Arts ! Ce séjour est spécialement conçu pour offrir aux enfants une expérience unique, mêlant développement des compétences musicales, découverte de la nature et engagement dans des activités sportives. Grâce à la présence d’animateurs musicaux spécialisés et d’animateurs sportifs, les enfants auront l’opportunité de s’épanouir personnellement, de développer leur créativité, leur sensibilité artistique, leur esprit d’équipe et leur ouverture à de nouvelles disciplines.

Le centre de vacances de Roussines situé dans le département de l’Indre (36) est idéalement situé. Il constitue un véritable havre de paix, propice à l’exploration et à l’apprentissage. A 5 min à pied, les enfants auront l’occasion de découvrir la beauté naturelle de la commune de Saint-Benoît-du-Sault, qui regorge de paysages pittoresques et de sites historiques. Les installations du centre et ses grands espaces permettront aux enfants de vivre pleinement leur vacances, dans un cadre sécurisé et garantissant un confort

Aux alentours du centre, de nombreuses opportunités s’offrent aux enfants. Ils auront l’occasion de partir à la découverte de la nature environnante lors de randonnées à pied ou à vélo. Les sentiers pittoresques les mèneront à la rencontre de la faune et de la flore locale, les sensibilisant ainsi à la préservation de l’environnement.

L’association Tutti Passeurs d’Arts apportera son expertise musicale en proposant des ateliers d’initiation et de découverte de différents instruments tels que le violon, les percussions, le piano ou autres. Les enfants auront l’occasion d’apprendre les bases ou de se perfectionner, de participer à des sessions de création et d’improvisation musicale, et d’explorer différents styles musicaux. Encadrés par des professionnels, ils pourront exprimer leurs émotions à travers la musique et partager des moments de partage.

En parallèle, les activités sportives seront également à l’honneur. Les animateurs sportifs proposeront des activités telles que l’équitation, le VTT, la randonnée, l’accrobranche et bien d’autres. Ces activités permettront aux enfants de développer leurs compétences physiques, de renforcer leur confiance en eux et de cultiver l’esprit d’équipe.

Tout au long du séjour, l’accent sera mis sur l’échange, la coopération et le respect mutuel. Les enfants auront l’opportunité de vivre des expériences collectives enrichissantes, favorisant ainsi leur socialisation et leur ouverture culturelle.

Ce séjour sur le thème de la musique, de la nature et du sport promet d’être une aventure inoubliable pour les enfants. Ils repartiront avec de merveilleux souvenirs, des compétences musicales consolidées, une plus grande sensibilité artistique et une confiance en eux-mêmes. Rejoignez-nous pour une expérience exceptionnelle alliant musique, nature et sport dans un cadre propice à l’épanouissement et à la découverte !

Centre de vacances Le Pêcher Roussine 1 Le Pêcher, 36170 Roussines Roussines 36170 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.bondy.fr »}]

