Tarif calculé en fonction du quotient familial : A (3,97 €/ jour) et K (43,08€ / jour) et hors commune (51,7 €/ jour)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre de vacances Le Pêcher Roussine 1 Le Pêcher, 36170 Roussines Roussines 36170 Indre Centre-Val de Loire Ce séjour est dédié à la découverte de différentes activités sportives, ainsi qu’à la faune et la flore.

Les activités seront diverses, mais lié au thème de la recherche des 7 boules de cristal. Tout au long de leur séjour les enfants pourront découvrir et enrichir leurs connaissances. Les activités seront proposées sur les matinées, les après-midi et le soir lors de veillées. Des temps calmes et temps informels seront aussi mis en place afin de respecter leur rythme et travailler sur l’autonomie des enfants

Age minimum 6 Age maximum 11

